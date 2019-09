Jurassic World Evolution: disponibile il pack con i dinosauri erbivori

Da oggi è disponibile la versione 1.10 di Jurassic World Evolution. Questo aggiornamento, gratuito, porta in primis tre nuovi dinousauri: Dryosaurus, Homalocephale e Nigersaurus, tutti erbivori. Infatti il pack si chiama proprio “Herbivore Dinosaur”. Per l’occasione è stato pubblicato un trailer, che mostra i loro profili, e che potete vedere in fondo alla notizia.

Jurassic World Evolution: anche sandbox mode e fix al gioco

L’aggiornamento sblocca anche la modalità sandbox per tutte le isole e tool sabbia per Isla Metanceros, Isla Tacano, Isla Sorna, Tacano Research Facility e Nublar North. La patch porta anche dei fix al gioco. Potete vedere tutto nel dettaglio sulla pagina ufficiale di Steam. L’aggiornamento, oltre che su PC, è disponibile anche su PlayStation 4 e Xbox One. Il precedente update, l’1.9, vedeva invece l’arrivo del Nasutoceratops.