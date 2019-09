Ni No Kuni Remastered Video Recensione

Ni No Kuni Remastered, ecco la nostra video recensione. Per tutte le altre review, vi invitiamo a consultare la nostra sezione apposita. Ecco un piccolo estratto del nostro articolo:

Ni no Kuni Remastered è lo stesso gioco che abbiamo avuto modo di amare o odiare sei anni fa. Sebbene porting, rimasterizzazioni e remake siano ormai all’ordine del giorno in questa generazione, ci sentiamo vivamente di appoggiare l’operazione di Bandai Namco perché era proprio ciò di cui l’opera nata dalla collaborazione Studio Ghibli e Level-5 aveva bisogno. Certo, permangono alcuni dei problemi che rendono la qualità dell’esperienza altalenante, ma si tratta comunque di un classico J-RPG intriso di tutti quegli aspetti tipici del folklore nipponico che possono tanto affascinare noi che apparteniamo ad un’altra cultura. Grazie a questa remastered acquisisce nuova linfa vitale e diventa molto più piacevole e godibile, quasi facendo chiudere un po’ di più un occhio sui suoi difetti. Peccato solo che il lavoro di localizzazione non riesca a dar giustizia a tutti i valori intrinsechi della produzione non mantenendo al 100% fedeltà (ma molte scelte alternative per nostra cultura e fruibilità sono azzeccatissime), sebbene comunque non si possa parlare di cattivo adattamento (se non per la scelta del nome Lucciconio per il personaggio di Shizuku e il dialetto romano dei suoi dialoghi troppo invadente e inutile). Ni no Kuni Remastered è insomma un’ottima occasione sia per coloro che si sono persi quest’opera a suo tempo, ma anche e soprattutto per chi vuole viverla sotto una nuova luce; perché nonostante tutto ne vale davvero la pena.