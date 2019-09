Sony porterà Death Stranding e The Last of Us Part II al Madrid Games Week

Annunciato recentemente da parte di Sony, il colosso nipponico ha svelato nuove informazioni relative a The Last of Us Part II e Death Stranding. Ebbene, l’azienda porterà ufficialmente entrambe le produzioni alla nuova edizione del Madrid Games Week 2019.

Madrid Games Week: ecco tutte le informazioni riportate dal PlayStation Spagnolo

Inoltre, ecco cosa viene riportato ufficialmente sul PlayStation Blog spagnolo:

Sarà possibile godere di diverse esperienze relative agli attesissimi The Last of Us Part II e Death Stranding. Quest’ultimo sarà presentato in un cinema a porte chiuse, dove verrà proiettato un contenuto esclusivo

Per quanto riguarda The Last of Us Part II, con ogni probabilità, Sony mostrerà tutti i contenuti che arriveranno durante il corso del media event.