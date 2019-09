Daymare 1998 Video Recensione

Daymare 1998, ecco la nostra video recensione. Per tutte le altre review, vi invitiamo a consultare la nostra sezione apposita. Ecco un piccolo estratto del nostro articolo:

C’è un pizzico di orgoglio nostrano nell’affermare che Daymare 1998 è probabilmente il videogioco italiano più curato e ambizioso di sempre, capace di competere ad armi pari anche con produzioni dello stesso genere realizzate all’estero. Ci auguriamo che Invader Studios ci riesca ad avere successo con il suo survival horror; e soprattutto che il pubblico riconosca la cura per i dettagli messa in atto dal team di sviluppo. Qualche difettuccio c’è: linearità di fondo, poca voglia di innovare davvero, leggerissime compenetrazioni dei nemici. Ma non ve ne accorgerete neppure, presi da tutto il resto. E poi, comunque, non sono aspetti invalidanti in un survival horror di questo tipo.