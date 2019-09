Sunset Overdrive è di proprietà di Sony

Dopo aver aver annunciato la recente acquisizione dello studio di sviluppo Insomniac Games Sony ha da poco confermato di aver ottenuto i diritti di Sunset Overdrive. L’IP originariamente realizzata dalla software House per Microsoft è quindi divenuta proprietà dell’azienda giapponese.

La notizia è giunta direttamente in data odierna da Shuhei Yoshida, presidente di SIE Worldwide Studios, sulle pagine di Inside Games. Egli ha quindi dichiarato che la compagnia detiene i diritti del titolo, ma che al momento si starebbe concentrando su future produzioni. Risulterebbe quindi poco probabile un porting sull’ammiraglia Sony, anche per via di eventuali diatribe con Microsoft. Potremmo tuttavia aspettarci l’arrivo di un eventuale seguito dello Spider-Man su PlayStation 4 o magari un nuovo capitolo della saga di Ratchet & Clank.

Sunset Overdrive appartiene ora a Sony

Non rimane quindi altro che attendere ulteriori notizie da parte della casa giapponese per conoscere dettagli sul futuro di Sunset Overdrive e delle altre IP Insomniac.