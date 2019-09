Borderlands 3: guida ai trofei e agli obiettivi

Borderlands 3 (QUI per la recensione) è il ritorno ufficiale di Gearbox Software dopo un Battleborne non molto apprezzato. Per la realizzazione di questo capitolo della saga ci sono voluti anni di lavoro ed attesa e il suo annuncio era nell’aria ormai da tempo. Detto ciò, cosa rende Borderlands 3 unico in quel filone di looter shooter che tempestano il mercato videoludico come game as service? Innanzitutto parliamo di un titolo improntato sulla narrazione, una storia che ha un inizio ed una fine, tanti personaggi, tante missioni principali e secondarie, tanti boss, un loot delle armi ed equipaggiamenti abissale e tanta, tanta comicità demenziale. Detto ciò, dopo aver gustato la nostra recensione, vi diamo finalmente il benvenuto in questa nostra, ennesima, guida trofei ed agli obiettivi italiana dedicata al looter shooter di Gearbox Software e 2K Games: Cacciatori della Cripta preparatevi a lootare del succoso bottino!

Borderlands 3: guida trofei e agli obiettivi

Difficoltà platino: 4/10

Ore approssimative per il platino: 55-70h

Trofei totali: 45 (1 , 3 , 6 , 35 )

Trofei online: 3 – Niente chiappe in faccia, ragazzi – Non andare verso la luce! – Amichetto d’armi!

Quante volte bisogna completare la storia?: 1

Trofei legati alla difficoltà: No

Trofei affetti da bug: nessuno

Trofei mancabili: 0

Step da seguire:

Completate la storia, in singolo o in cooperativa con qualche vostro amico, inoltre completate anche qualche missione secondaria durante la vostra avventura.

Ora dedicatevi al raggiungimento del livello 50 e al completamento di tutte le missioni secondarie.

In caso non lo abbiate ancora fatto, completate al 100% tutte le mappe di tutti i mondi, insieme alle attività secondarie come le cacce di Hammerlock e i bersagli di Zero.

Ora focalizzatevi sulle prove eridiane e i circle of slaughters.

Effettuate il consueto clean-up dei trofei per sbloccare finalmente la coppa di platino.

Consigli da tenere in mente durante la vostra run:

Innanzitutto, sfruttate come meglio credete il glitch dei soldi infiniti e della duplicazione delle armi, così da acquistare i potenziamenti delle munizioni, zaino e molto altro ancora da Markus. Cercate di terminare la storia al livello 40 (seppur finisca al 36), così da essere subito preparati per affrontare il gioco in modalità Caos. Esplorate quanto più possibile il gioco così da portarvi avanti con i trofei legati ai luoghi che hanno un nome. Per tutto il resto, godetevi l’avventura insieme ad un amico.

Borderlands 3: Trofei Bronzo

Hai un futuro[ ]

Raggiungi il livello 2.

Vedi il trofeo d’oro “Il più duro dei duri“.

Verso le stelle[ ]

Raggiungi il livello 10.

Vedi il trofeo d’oro “Il più duro dei duri”

Proprio come alle sfilate[ ]

Sblocca 10 teste o skin per i personaggi.

Trofeo molto semplice, dai cadaveri dei mid boss e dei boss più importanti, avrete buona probabilità di ottenere varie personalizzazioni per i vostri personaggi. Altrimenti potrete acquistarle da Crazy Earl sulla Sanctuary 3 scambiando dell’eridium con lui. Per ottenere questo obiettivo dunque, non dovrete fare altro che sbloccare 10 teste o skin per qualsiasi personaggio e può essere accumulato anche con due o più personaggi. Così facendo vi porterete a casa questa coppa.

Un quarto di auto alla volta[ ]

Sblocca 10 parti rubando veicoli.

Per sbloccare questo trofeo dovrete sbloccare 10 parti rubando dei veicoli dai nemici. Vi sono due modi: eliminare il guidatore, rubare il veicolo e portarlo al Catch-a-Ride. Ogni volta che vi troverete davanti ad un veicolo nemico, verificate sempre se l’arma o parte che possiede sia nuova, così da non prendere un abbaglio. Altrimenti, con il secondo metodo, potrete ottenere parti rubando i veicoli contrassegnati in viola sulla mappa. Essi si troveranno parcheggiati in vari punti della mappa e attendono soltanto di essere rubati. Il nostro consiglio è quello di attentare a questo obiettivo una volta che avrete completato la storia, così da avere tutti i pianeti a vostra disposizione per l’esplorazione. Una volta che avrete ottenuto 10 parti rubando veicoli nemici, sbloccherete il suddetto trofeo.

Cliente generoso[ ]

Dai la mancia a Moxxi.

Non appena avrete accesso a Sanctuary 3 e vi troverete a bordo della nave, recatevi al bar di Moxxi, situato vicino al ponte di comando. Tutto quello che dovrete fare per ottenere questo trofeo non dovrete fare altro che dare la mancia a Moxxi, in onore dei vecchi tempi. Così facendo sbloccherete anche questa coppa.

Niente chiappe in faccia, ragazzi[ ]

Vinci un duello.

Per ottenere questo trofeo avrete bisogno per forza di cose di un altro giocatore. In modalità cooperativa potrete sfidare un vostro amico ad un duello, quest’ultimo dovrà accettare. Per sbloccare questo trofeo non dovrete fare altro che vincere il duello, qualora vi fosse una grande differenza di livello tra voi e il vostro amico, colui che si troverà al livello più alto dovrà disattivare lo scudo, così da farsi abbattere senza troppi indugi. Una volta che avrete vinto il duello, sbloccherete il suddetto trofeo.

Non andare verso la luce[ ]

Rianima un altro giocatore.

Trofeo molto semplice, dovrete solamente rianimare un altro giocatore che parteciperà alla vostra partita. L’otterrete normalmente giocando, dunque non preoccupatevi, avrete svariate occasioni per sbloccare questa coppa. Una volta che avrete rianimato un altro giocatore, otterrete anche questo obiettivo.

Amichetti d’armi![ ]

Invia un oggetto a un amico.

Trofeo molto semplice, per inviare un oggetto ad un vostro amico, dovrete recarvi nella sezione Social del menù di pausa, selezionare la sezione messaggi e selezionare “Invia ad un amico”, scegliere l’oggetto ed infine inviarlo all’utente selezionato. Così facendo al vostro amico arriverà una notifica nel gioco, mentre voi otterrete il vostro trofeo.

Patata bollente[ ]

Vinci una granata innescata a una slot machine.

In Borderlands 3, sia nel bar di Moxxi che in giro per le varie mappe di gioco, troverete delle slot machine. Scambiando una determinata somma di denaro o di eridium, potrete effettuare una giocata alla slot machine ed ottenere svariate ricompense, da armi di qualsiasi rarità a denaro, o addirittura granate già innescate. Per ottenere quest’ultime, soprattutto per lo sblocco del suddetto trofeo, dovrete giocare alla slot machine e sperare che vi escano almeno due maschere di Psycho, così facendo otterrete la vostra granata innescata, ottenendo così anche questa coppa di bronzo.

Un’azione contro i remoti è una cosa…[ ]

Ottieni un punteggio perfetto al poligono in una difficoltà qualsiasi.

Sulla Sanctuary 3, precisamente vicino al negozio d’armi di Markus, troverete un poligono di tiro, simboleggiato da una paperella sulla mini mappa. Potrete affrontare la sfida alla difficoltà normale, dove dovrete colpire un totale di 15 bersagli. Il problema di questa sfida è la velocità di alcuni bersagli i quali compariranno senza che voi ve ne accorgiate. Si consiglia di conseguire questo trofeo insieme ad un amico, quattro occhi sono sempre meglio di due dopotutto. Prestate maggiore attenzione ai bersagli in alto, con un po’ di mira e una buona dose di velocità (oltre che fortuna) riuscirete a colpire i quindici bersagli del poligono di tiro, qualora falliate tranquilli, potete ricominciarla sin da subito. Una volta che avrete ottenuto un punteggio perfetto al poligono di tiro, a qualsiasi difficoltà, sbloccherete il suddetto trofeo. A seguire troverete un video esplicativo:

Mi chiamo Earl[ ]

Acquista 20 oggetti cosmetici da Crazy Earl.

Trofeo molto semplice, non dovrete fare altro che acquistare un totale di 20 oggetti cosmetici dal buon Crazy Earl. Per farlo dovrete spendere Eridium, dunque a seguire troverete un video utile per farmare questa valuta del gioco. Una volta che avrete abbastanza Eridium, recatevi da Crazy Earl e spendete fino ad ottenere ben 20 oggetti cosmetici tra skin, teste, mimetiche ed oggetti vari, sbloccando così questo trofeo.

Mattatoio n. 3[ ]

Completa tutti i Circle of Slaughter.

In Borderlands 3 vi sono attività secondarie oltre alle missioni opzionali, questi sono i Circle of Slaughter e ve ne sono soltanto tre in tutto il gioco. Per comprendere come trovare ognuna delle sfide, vi invitiamo a seguire la nostra guida in merito. Una volta che li avrete completati tutti quanti, sbloccherete il suddetto trofeo.

I cento nomi della sabbia[ ]

Scopri tutti i luoghi con un nome di Pandora.

Vedi il trofeo d’argento “Padrone di tutto ciò che vedi”

Impantanato[ ]

Scopri tutti i luoghi con un nome di Eden-6.

Vedi il trofeo d’argento “Padrone di tutto ciò che vedi”

Esploratore urbano[ ]

Scopri tutti i luoghi con un nome di Promethea.

Vedi il trofeo d’argento “Padrone di tutto ciò che vedi”

Xenoarcheol… insomma, quella cosa lì[ ]

Scopri tutti i luoghi con un nome di Nekrotafeyo.

Vedi il trofeo d’argento “Padrone di tutto ciò che vedi”

À la carte[ ]

Completa 20 missioni secondarie.

Vedi il trofeo d’oro “Cose da fare nel tempo libero“.

Caccia grossa[ ]

Completa tutte le Cacce leggendarie di Sir Hammerlock.

In giro per i mondi di Borderlands 3 vi sono delle Cacce leggendarie, ossia mostri speciali il cui abbattimento viene commissionato dal buon Sir Hammerlock con delle missioni secondarie. Ve ne sono 10 in totale e per trovarle, ed abbatterle tutte, vi invitiamo a seguire la guida dedicata a questo trofeo. Una volta che avrete completato tutte le cacce, sbloccherete il suddetto trofeo.

Zer0 s0pravvissuti[ ]

Elimina tutte le Vittime designate di Zer0.

Anche qui, come per le cacce leggendarie di Sir Hammerlock, avremo degli obiettivi segnalati da Zer0, anch’esse ammontano ad un totale di 10 bersagli. Per trovarli ed abbatterli tutti, vi invitiamo a seguire la guida dedicata a questo trofeo, una volta che li avrete abbattuti tutti quanti, sbloccherete il suddetto trofeo.

Dove c’è barile, c’è casa[ ]

Uccidi un nemico con un barile esplosivo.

Trofeo molto semplice, non dovrete fare altro che uccidere un nemico qualsiasi con un barile esplosivo. Approfittate della presenza dei vari barili esplosivi per uccidere più nemici contemporaneamente. Una volta che avrete ucciso un nemico con un barile esplosivo, sbloccherete il suddetto obiettivo.

Ho come voglia di punzecchiare qualcosa[ ]

Uccidi un nemico infilzandolo con una baionetta.

Trofeo molto semplice, innanzitutto avrete bisogno di un’arma munita di baionetta sotto la canna. Ve ne sono a bizzeffe ed una l’otterrete addirittura col normale proseguimento della storia. Ad ogni modo, una volta che avrete la vostra baionetta installata sull’arma, non dovrete fare altro che uccidere un nemico con essa, eseguendo semplicemente un attacco corpo a corpo. Una volta fatto, sbloccherete anche questo trofeo.

Una gran scotchatura[ ]

Uccidi due o più nemici con una sola granata adesiva.

Trofeo molto semplice, non dovrete fare altro che uccidere almeno due nemici con una sola granata adesiva. Ve ne sono tante di granate adesive, utilizzatele per completare questo trofeo.

Carta fedeltà[ ]

Ottieni una Ricompensa produttore da ciascun produttore di armi.

Per ottenere questo trofeo dovrete ottenere una ricompensa da ogni produttore di armi del gioco. Ogni volta che eseguirete 100 uccisioni con l’arma di un specifico produttore, quest’ultimo vi invierà una mail nella posta della sezione Social del gioco, ricompensandovi a loro volta con una nuova arma. Vi sono ben 9 produttori e sono:

– Atlas;

– Cov;

– Dahl;

– Hyperion;

– Jakobs;

– Maliwan;

– Tediore;

– Torgue;

– Vladof.

Ottenere 100 uccisioni con ognuno di questi produttori (solo armi) per far sì che quest’ultimi possano ricompensarvi con un’arma. Una volta che avrete ottenuto una ricompensa da ognuno dei produttori sopracitati, sbloccherete questo trofeo.

Benvenuti nei Crimson Raider[ ]

Completa la missione ”Figli della Cripta”.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Addio, Pandora![ ]

Completa la missione ”La fuga”.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Questione d’affari[ ]

Completa la missione ”Acquisizione ostile”.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Invasione? Me ne faccio un baffo[ ]

Completa la missione ”Finalmente Atlas”.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Lontano dagli occhi, vicino ai piedi[ ]

Completa la missione ”Sotto Meridian”.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Rabbrividiamo[ ]

Completa la missione ”La tana dell’arpia”.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Un giorno tutto questo nulla sarà tuo[ ]

Completa la missione ”Freddo come una tomba”.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Non fateli arrabbiare[ ]

Completa la missione ”Corsa sanguinaria”.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

ApoCalypso![ ]

Completa la missione ”La Grande Cripta”.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Sono una dea, una gloriosa guerriera[ ]

Completa la missione ”All’ombra delle stelle”.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Smettila di picchiarti![ ]

Stenditi con una granata o un’esplosione.

Trofeo molto semplice, non dovrete fare altro che suicidarvi con una granata lanciata da voi o da un’esplosione scaturita da una vostra arma. Nulla di così impossibile, una volta che vi sarete stesi da soli con una delle due soluzioni, sbloccherete il suddetto trofeo.

È tutto oro quel che luccica[ ]

Usa una chiave dorata.

Trofeo molto semplice, per sbloccarlo non dovrete fare altro che utilizzare una chiave dorata presso la loot box presenta a bordo di Sanctuary 3. Per ottenere una chiave dorata dovrete cercare i codici Shift che Gearbox Software dispensa ogni tanto attraverso i suoi profili social, in special modo Twitter (QUI per quello della compagnia, QUI per quello del gioco). Per riscattare i codici Shift, dovrete recarvi nella sezione Social e selezionare Shift, immettere il codice valido ed ottenere una o più chiavi d’oro. Ecco alcuni codici che potrete utilizzare:

– ZFKJ3-TT3BB-JTBJT-T3JJT-JWX9H

– HXKBT-XJ6FR-WBRKJ-J3TTB-RSBHR

– Z65B3-JCXX6-5JXW3-3B33J-9SWT6

– ZRWBJ-ST6XR-CBFKT-JT3J3-FRXJ5

Una volta che avrete una chiave d’oro, utilizzatela nella cassa di Sanctuary 3, così facendo sbloccherete il suddetto trofeo.

Borderlands 3: Trofei d’argento

Dalle stalle alle Cripte[ ]

Raggiungi il livello 25.

Vedi il trofeo d’oro “Il più duro dei duri”

Storie dalla tavoletta eridiana[ ]

Decifra tutte le tavolette eridiane.

Sparse in giro per i mondi di Borderlands 3, vi sono delle tavolette eridiane, degli artefatti alieni i quali, attraverso un’interazione (possibile solamente dopo aver completato la Cripta di Eden-6) potrete decifrare il messaggio nascosto. Ve ne sono in totale 30 e noi abbiamo pronta per voi una guida dedicata al suddetto trofeo. Una volta che avrete trovato e decifrato tutte le tavolette eridiane, sbloccherete questo trofeo.

Padrone di tutto ciò che vedi[ ]

Scopri tutti i luoghi col nome.

Per ottenere questo trofeo, dovrete scoprire tutti i luoghi che hanno un nome in Borderlands 3. Per farlo, consigliamo di completare per prime le missioni secondarie, così da portarvi avanti con l’esplorazione e sbloccare alcune aree extra. Vi sono in totale 223 luoghi col nome e sono divisi in:

– 78 Pandora;

– 43 Promethea;

– 5 Athenas;

– 63 Eden-6;

– 27 Nekrotafeyo;

– 1 Slaughterstar 3000;

– 1 Ghostling Beacon;

– 1 Gradient of Dawn;

– 1 Precipice Anchor;

– 1 The Hall Obsidian;

– 1 The Skydrowned Pulpit;

– 1 Wayward Tether.

Qualora non vi tornasse il completamento di una determinata area di un singolo pianeta, potrete sempre consultare la percentuale d’esplorazione nell’apposito menù di pausa presso la mappa, premendo la levetta sinistra del vostro pad, avrete modo di consultare la progressione di quella determinata area. Dunque esplorate il più possibile finché non riuscirete a scoprire ogni singolo luogo che abbia un nome all’interno di Borderlands 3. Una volta scoperti tutti quanti, sbloccherete il suddetto trofeo.

La prova definitiva[ ]

Completa tutti i Terreni di prova eridiani.

Anche qui, come per i Circle of Slaughters, i terreni di prova eridiani sono un’altra attività secondaria di Borderlands 3. Ve ne sono 6 in totale ed anch’essi sono sparsi nel mondo. Qualora abbiate difficoltà nel trovarli, consultate la guida dedicata a questa attività. Una volta che avrete completato tutti i terreni di prova eridiani, sbloccherete il suddetto trofeo.

Impeccabile[ ]

Equipaggia oggetti di rarità viola o superiore in ogni slot.

Trofeo molto semplice, non dovrete fare altro che equipaggiare in ogni slot un oggetto (arma, granate, scudo, mod e artefatto) di rarità viola o arancione. Otterrete giocando normalmente oggetti di ogni tipo di rarità, senza contare che potrete scambiare gli oggetti con i vostri amici qualora riscontriate difficoltà nell’ottenere tale trofeo. Altrimenti, qualora troviate un oggetto di rarità viola o arancione, depositatela nella banca di Sanctuary 3, così più avanti quando avrete altri oggetti della medesima rarità, potrete equipaggiarli nuovamente per completare questo obiettivo. Una volta che avrete un oggetto di rarità viola o superiore equipaggiato in ogni slot, sbloccherete il suddetto trofeo.

Stiamo calmi![ ]

Ottieni tutte le ricompense delle Cripte.

Otterrete questo trofeo col normale proseguimento della storia, oppure, in caso non saccheggiate completamente ogni Cripta, potrete ritornare, affrontare nuovamente il guardiano di turno e rientrare nell’apposita Cripta. Per ottenere questo trofeo, dovrete ottenere tutte le ricompense delle Cripte di Promethea, Eden-6 e Nekrotafeyo, dunque una volta che sarete dentro in ognuna di esse, ripulite tutto quanto, aprite ogni cassa e raccogliete tutto l’eridium che troverete al loro interno. Una volta che avrete ottenuto tutte le ricompense di ognuna delle Cripte, sbloccherete il suddetto trofeo.

Trofei d’oro

Il più duro dei duri[ ]

Raggiungi il livello 50.

Per puntare a questo trofeo, consigliamo innanzitutto di ottenerlo in compagnia di qualcuno, così da aumentare la quantità di punti esperienza ottenuti. In Borderlands 3 più si è e più esperienza si guadagna, un beneficio del giocare questa nuova avventura in modalità cooperativa. Ma una volta completata la storia, avrete accesso alla modalità Caos I, II e III, i quali indicano non solo un livello di difficoltà maggiore, ma anche l’ottenimento di ricompense e punti esperienza sarà sensibilmente migliorato. Il nostro consiglio, insieme ad un vostro amico, è quello di attivare la modalità Caos (qualsiasi livello, anche se consigliamo direttamente la 3) e recarvi dal Furibondo, il guardiano della Cripta di Eden-6. Abbattendolo guadagnerete non solo un loot interessante (da rivendere o meno), a anche un grande quantitativo di punti esperienza. Dunque consigliamo questo metodo per raggiungere il livello 50 entro tempi brevi. Altrimenti, se puntate a seguire questo obiettivo in solitaria, consigliamo di seguire il video che troverete qui sotto. Una volta che avrete raggiunto il livello 50, sbloccherete il suddetto trofeo.

Cose da fare nel tempo libero[ ]

Completa tutte le missioni secondarie.

Trofeo molto semplice, per ottenerlo dovrete completare tutte le 72 missioni secondarie disponibili in Borderlands 3. Man mano che vi sposterete nelle mappe e nei mondi, vi appariranno delle icone gialle che simboleggiano un punto esclamativo. Recatevi da questi simboli e prendete ogni volta ogni side quest che troverete in giro, dunque date sempre un’occhiata sulla mini mappa. Nessuna di esse è missabile dunque potrete giocare tranquillamente tutta la storia e in secondo luogo dedicarvi alle side quest, ad ogni modo, si consiglia di completarne il più possibile durante la vostra avventura, così da non ritrovarvi mai sotto livellati e sempre avanti con i progressi. Una volta che avrete completato tutte le 72 missioni secondarie, sbloccherete anche questa coppa d’oro.

Non ci mancherai![ ]

Completa la missione ”Castigo divino”.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Trofeo di Platino

Il cacciatore definitivo[ ]

Sblocca tutti i trofei di Borderlands 3.

Complimenti killer! hai ottenuto la ricompensa più preziosa della Grande Cripta!