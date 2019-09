In The Tall Grass: trailer del film Netflix tratto dal romanzo di Stephen King

Nella giornata di oggi Netflix ha pubblicato sul suo canale YouTube il primo trailer ufficiale di In The Tall Grass, adattamento dell’omonimo libro scritto da Stephen King e Joe Hill. Il film in questione è stato girato da Vincenzo Natali e nel cast vanta il noto attore Patrick Wilson, famoso per il suo ruolo nella saga di The Conjuring.

All’interno del video una coppia si ritrova a vagare in un campo erboso molto alto, attratti dalle grida di aiuto di un bambino. Ben presto scoprono che non si tratta di un semplice campo, ma di un qualcosa di anormale, che sembra coinvolgere anche altre persone che hanno avuto la sfortuna di addentrarsi nel medesimo luogo. Nel video appaiono anche dei corvi decisamente aggressivi, che sembrano essere stati influenzati da una strana presenza maligna, probabilmente proveniente dalla chiesa mostrata a fine trailer.

In The Tall Grass sembra essere un horror promettente

La trasposizione del romanzo horror giungerà sulla piattaforma streaming il prossimo 4 ottobre.