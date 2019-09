Pixel 4 XL 5G potrebbe essere il più potente della linea

Dopo avere discusso riguardo un’abbondante serie di immagini leak per il modello XL della linea Pixel 4, sembra che la casa americana possa lanciare una variante con connessione 5G, chiamata appunto Google Pixel 4 XL 5G. Quest’ultimo potrebbe non solo essere compatibile con l nuova rete, ma avere un hardware più performante.

La voce in questione giunge da IndiaShopps, sito che ha scovato un file Geekbench 5 riguardante lo smartphone americano. Esso, chiamato esattamente Google Pixel 4 XL 5G presenta lo stesso processore Snapdragon 855 teorizzato per gli altri modelli della famiglia, ma ben 8GB di RAM invece dei 6 previsti. Ciò costituirebbe un notevole aumento in tal senso, portando lo smartphone ad essere ben più che una semplice variante dotata di una rete più veloce.

Pixel 4 potrebbe avere una variante 5G più potente

Attualmente risulta comunque azzardato affermare che l’azienda americana possa svelare il prossimo mese anche questa versione della linea Pixel 4, in quanto finora le voci ed i leak in questione sono stati a dir poco centellinati. Non resta quindi altro che attendere il prossimo 15 ottobre, per conoscere tutti i dettagli sull’imminente famiglia smartphone.

Fonte: Techradar