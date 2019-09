Gears 5: nuova skin nominata “Batista”

Dave Bautista, attore e lottatore, è ora disponibile come personaggio giocabile nel multiplayer di Gears 5. La skin del personaggio si chiamerà “Batista” ed è gratuita per tutti, basta accedere al menu di personalizzazione del personaggio nel multiplayer e selezionarla.

Il fascino di Batista è ora su Gears 5

La skin, tuttavia, è disponibile solo per il personaggio di Marcus Fenix. La skin ha più di 700 linee vocali nel multiplayer di Gears 5 ed alcune sono tratte dal suo personaggio “L’animale” che ha giocato nelle partite della WWE.

Il capo della Coalizione Rod Fergusson ha dichiarato in una nota:

Aggiungendo Batista a Gears 5, abbiamo iniziato con la fantasia di” Batista come Marcus “, mettendo Batista nell’armatura di Marcus e iniziando con la sceneggiatura di Marcus. Quindi abbiamo aggiunto elementi di” The Animal “Batista nella sua performance vocale e nella sua guarda aggiungendo le sue tonalità di Hollywood al suo personaggio ,Batista è stato grandioso nello stand e non vedo l’ora che i fan di Gears e Batista stiano calpestando Swarm come The Animal.

La skin è gratuita in Gears 5, ma si ha un tempo limitato per ritirarla. Ovviamente disponibile per tutti su Xbox One e PC fino al 28 ottobre.

Bautista, che interpreta anche Drax nella serie di film Guardiani della Galassia, ha fatto una campagna pubblicitaria per interpretare Marcus Fenix ​​nel film Gears of War. Lo stesso Fergusson concorda sul fatto che Bautista “sarebbe fantastico”, ma ha notato che non ha alcun ruolo nelle decisioni di casting. Oltre a ciò, non vi è alcuna garanzia che un film di Gears of War includa Marcus Fenix.