Su Mario Kart 8 è possibile vincere $25 in gara

A quanto pare sarà possibile mettere a vera prova le proprie abilità in Mario Kart e vincere non solo il primo posto. Nintendo ha annunciato che ospiterà un torneo online in Mario Kart 8 Deluxe domenica 22 settembre, i vincitori porteranno a casa $25 in punti My Nintendo Gold.

Ora è possibile mettersi in gara per vincere un vero e proprio premio su Mario Kart 8

Il Mario Kart North American Open va dalle 10:00 PT / 13:00 ET alle 20:00 PT / 23:00 ET. Per partecipare al concorso, bisogna prima selezionare Tornei dall’opzione di gioco online nel menu principale del gioco, quindi cercare il seguente codice torneo: 2093-5045-4827.

Ogni gara sarà di 150cc, con oggetti normali e Smart Steering disabilitati. Nintendo incoronerà un totale di otto vincitori in base ai punteggi dei giocatori durante la competizione. I vincitori riceveranno una notifica via e-mail il 27 settembre e porteranno a casa 2.500 punti My Nintendo Gold, che possono essere assegnati agli acquisti digitali su Switch Eshop. Per informazioni aggiuntive potete benissimo consultare le regole complete del concorso sul sito Web di Nintendo.