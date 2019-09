Esports: partnership tra Pinnacle e GRID

Pinnacle, fornitore di scommesse sportive ed Esport con sede a Curaçao, ha nominato GRID come suo partner ufficiale per gli Esports. L’accordo prevede che GRID fornisca i diritti sui propri dati di Esports in modo che Pinnacle possa implementarli nell’offerta di Esports.

Pinnacle e GRID stringono un accordo per gli Esports

Marco Blume, direttore commerciale di Pinnacle, ha discusso della partnership:

Siamo passati dall’essere uno dei soli bookmaker a offrire Esport ad avere tutti i grandi nomi che pubblicano mercati attraverso titoli diversi negli ultimi anni. Non c’è dubbio che la qualità del nostro prodotto è superiore rispetto a qualsiasi altra cosa là fuori, ma sappiamo che non possiamo stare fermi e dobbiamo lavorare duro per rimanere al top. Questo accordo con GRID è una parte importante dell’evoluzione degli Esport a Pinnacle. Abbiamo una reputazione da mantenere e grazie alla qualità dei dati che GRID può fornire, continueremo a migliorare.

Moritz Maurer, CEO di GRID, ha anche commentato:

Non vi è alcun segreto sulla competenza di Pinnacle negli sport tradizionali e sui precedenti come pioniere nelle scommesse sugli Esport. Allinearci con un marchio così potente e rispettato rende omaggio al lavoro che abbiamo svolto finora nell’esecuzione della visione di GRID di costruire un’infrastruttura di dati scalabile attraverso i titoli di Esports più rilevanti, colpendo nel contempo la qualità del soluzioni di dati che forniamo. La combinazione di una quota di mercato senza rivali nelle risorse di dati ufficiali con la potenza commerciale di Pinnacle è una proposta entusiasmante da portare sul mercato.

GRID ha acquisito i diritti esclusivi di distribuzione dei dati per StarLadder Berlin Major in agosto, utilizzando i dati di StarLadder per generare entrate e garantire integrità e protezione dei dati.