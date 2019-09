CoD: Black Ops 4 Operation Dark Divide arriva su PS4

Call of Duty: Black Ops 4 riceverà nuovi contenuti prima del lancio di Modern Warfare in ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. L’ultima voce di Treyarch nella serie Black Ops aggiunge una nuova operazione alla fine di questo mese su PS4, chiamata Dark Divide

Nuova operazione per CoD su PS4, Operation Dark Divide apparirà per Xbox One e PC in un secondo momento

L’account Twitter ufficiale di Call of Duty ha annunciato che la prossima operazione DLC di Black Ops 4, Dark Divide, arriverà su PS4 lunedì 23 settembre. Operazione Dark Divide non ha alcuna data di rilascio su PC e Xbox One, ma è stato confermato che le altre piattaforme lo faranno vedere Dark Divide qualche tempo dopo.

I contenuti dell’operazione non sono ancora stati rivelati, ma si dice che presentino una nuova mappa di Zombi e più posizioni multiplayer. L’ ultima operazione di Black Ops 4 , Grand Heist, ha introdotto nuovi personaggi, abiti, mappe e molto altro ancora. L’operazione Spectre Rising , che è stata lanciata ad aprile, ha portato un nuovo specialista chiamato Spectre, che brandisce una katana affilata e può vedere i contorni dei nemici attraverso le loro granate fumogene.