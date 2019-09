OnePlus 7T: svelato il design ufficiale

Nonostante manchino ancora alcuni giorni all’evento reveal di OnePlus 7T, l’azienda cinese ha da poco tempo svelato il design ufficiale dello smartphone. A rivelare ciò è stato proprio il CEO della compagnia Pete Lau, il quale ha diffuso sul profilo OnePlus su Twitter l’aspetto del device.

La prima cosa che appare evidente è il drastico cambiamento in termini estetici del bumper posteriore del prodotto, il quale risulta essere non solo estremamente più grande, ma anche dalla forma arrotondata. Al suo interno sono poi presenti 3 fotocamere, invece delle 2 apparse sull’attuale modello standard. Non sono state fornite informazioni in merito alle caratteristiche tecniche di queste ultime, ma lo stesso Lau ha confermato che il fulcro del 7T sarà offrire un’esperienza veloce e fluida, esattamente come fatto con l’attuale OnePlus 7 e la sua versione Pro.

OnePlus 7T appare rinnovato dal punto di vista fotografico

Per conoscere tutti i dettagli in merito al nuovo top di gamma cinese occorrerà tuttavia attendere l’evento dedicato del prossimo 26 settembre.