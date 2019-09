AI The Somnium Files: disponibile da oggi, ecco il trailer di lancio

Da oggi è disponibile AI The Somnium Files, avventura thriller di Spike Chunsoft. Per l’occasione, il team giapponese ha deciso di pubblicare un trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia. Da oggi è possibile acquistare il gioco, in digitale, su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch, mentre dal 24 settembre sarà disponibile anche in edizione fisica, su PlayStation 4 e Xbox One.

AI The Somnium Files: da oggi in digitale, l’edizione fisica la prossima settimana

A fine agosto era invece stato pubblicato un filmato dal titolo “Investigation”, che analizzava proprio la parte investigativa del titolo. Ricordandovi che il director del gioco è Kotaro Uchikoshi (serie Zero Escape), vi lasciamo al trailer di lancio.