Esports Integrity passa da Coalition a Commission

Esports Integrity Coalition è stata rinominata in Esports Integrity Commission, L’associazione no profit ha cambiato la sua identità per “indirizzare in modo più significativo le esigenze di integrità del settore degli Esport“.

Esports Integrity, parlano Ian Smith e Stephen Hanna

Ian Smith, commissario dell’ESIC, ha discusso del marchio:

Sono davvero orgoglioso di aver raggiunto il punto in cui un marchio commerciale ci aiuta a evolvere alla stessa velocità con cui l’industria degli Esport si sta evolvendo. Siamo in giro da quattro anni e la crescita nel settore è stata fenomenale e sono lieto che sia stato lo stesso con noi. Non vedo l’ora di aumentare la professionalizzazione sia dell’ESIC che dell’industria degli Esport. Non vedo particolarmente l’ora di annunciare il nostro nuovo presidente nelle prossime settimane.

Stephen Hanna, direttore della strategia globale e dei partenariati presso l’ESIC ha aggiunto: