Overwatch: disponibile la challenge per la skin LEGO di Bastion

É da poco iniziato il nuovo mini evento di Overwatch, la Bastion’s Brick Challenge. Protagonista di questa nuova sfida è, appunto, Bastion. Come per le altre challenge, si otterranno ricompense a tre, sei e nove vittorie nelle modalità arcade, rapida e classificata. Il primo reward sono due icone del dps che diventa torretta, il secondo due spray di Mercy e Pharah versione LEGO, e il terzo la skin leggendaria di Bastion a tema mattoncini.

Overwatch: altre ricompense anche guardando in streaming

Tutta la challenge è in partnership con LEGO, la quale si va ad estendere anche con i nuovi spray e icone che si possono ricevere guardando gli streaming Blizzard su Twitch per 2, 4 o 6 ore (tre tier diversi per trovare spray di D.va, icone di Tracer e Widowmaker e spray e icone di Genji e Hanzo). Qui sotto potete vedere il filmato, e ammirare soprattutto la skin LEGO di Bastion.