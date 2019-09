The Last of Us Part II: il media event proporrà una demo giocabile

The Last of Us Part II sarà il protagonista di un media eventi fissato il prossimo 24 settembre. Come vi abbiamo già detto in precedenza, tutto quello che verrà proposto all’evento stampa sarà a porte chiuse e sotto embargo, ma il nuovo capitolo della serie di Naughty Dog sarà presente alla Madrid Games Week con almeno un nuovo gameplay da proporre al pubblico. Intanto però i partecipanti al media event potranno toccare con mano il gioco!

The Last of Us Part II: tre ore di gioco

La demo giocabile durante l’evento a porte chiuse avrà una durata di tre ore. La notizia, emersa tramite il forum Resetera, è stata data dall’utente “ZhugeEX”, che altri non è che il famoso analista Daniel Ahmad. Purtroppo però non è stato specificato quale sarà la parte giocabile proposta alla stampa e dunque, non ci resta che attendere dettagli ufficiali che arriveranno dopo l’evento, oppure eventuali leak.