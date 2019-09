Football Manager 2020 in aiuto della natura: avrà una custodia ecologica

Football Manager 2020 sarà il primo gioco in assoluto a dire no alle custodie di plastica. Per sostenere l’ambiente, SEGA e Sports Interactive hanno sfidato l’industria dell’intrattenimento musicale, cinematografica e di videogiochi, decidendo di abbandonare gli imballaggi in plastica per adottare soluzioni di imballaggio più sostenibili. Lo ha specificato Miles Jacobson O.B.E., lo Studio Director che ha affermato come l’ultimo capitolo della serie sarà il primo ad essere distribuito in imballaggi più ecologici.

Football Manager 2020: una custodia in cartone riciclato

“A causa dell’attuale emergenza climatica, abbiamo deciso che d’ora in poi distribuiremo i nostri giochi nel modo più ecologico possibile”, ha affermato Jacobson. “A tal fine, abbiamo lavorato con i nostri colleghi del nostro editore SEGA per sviluppare un nuovo imballaggio, sostituendo la custodia in plastica vecchio stile con un nuovo supporto in cartone riciclato al 100%, stampato con inchiostro vegetale e sigillato in un cellophane 100% riciclabile.

“Naturalmente, questo nuovo packaging è più costoso degli imballaggi tradizionali – circa il 30% più costoso, in effetti – ma crediamo che questo sia un costo che valga la pena pagare. Chiederei a chiunque sia coinvolto nello sviluppo, nella creazione o nella produzione di imballaggi in plastica in una delle industrie dell’intrattenimento di dare un’occhiata alle molte opzioni ecologiche a loro disposizione, sostenerne le spese extra ed effettuare la conversione.

Football Manager 2020: più costi, meno costi

“Inoltre, ci sono altri risparmi: i costi di distribuzione e la quantità di carburante utilizzata verrebbero ridotti in quanto il packaging 100% riciclabile è più leggero rispetto a quello standard. I costi di distruzione sono più economici in quanto la confezione può essere riciclata, piuttosto che gettata in discarica. Ma c’è ancora un piccolo impatto sulla linea di fondo, che crediamo sia un prezzo che valga la pena pagare per aiutare a proteggere il futuro del pianeta.”

Il titolo sarà confezionato in cartone riciclato al 100%, avrà un manuale stampato su carta riciclata al 100% e cellophane in polietilene a bassa densità (LDPE) completamente riciclabile. L’unica parte della confezione che non sarà facilmente riciclabile sarà il DVD stesso, ma anche questo può essere riadattato da società specializzate (un elenco delle quali sarà pubblicato sul sito Web di Football Manager). I nuovi materiali di imballaggio comporteranno un risparmio di circa 55 g di plastica per ogni unità fisica prodotta. Durante l’intero ciclo di vita del gioco, ciò potrebbe comportare un risparmio fino a 20 tonnellate di imballaggi in plastica.

