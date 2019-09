Fortite: server offline, arriva l’aggiornamento v10.31

Fortnite sta per andare offline a breve. I server del gioco non saranno accessibili dalle ore 10:00 italiane per permettere agli addetti ai lavori di implementare tutti i contenuti in arrivo tramite il nuovo update v10.31. Ma come mai i server andranno offline se era previsto un semplice content update?

Secondo un rumor, oggi non verrà implementato un semplice content update, ma bensì un aggiornamento vero e proprio. Dunque, a sorpresa potrebbe arrivare direttamente l’update v10.40, che in teoria sarebbe previsto per la prossima settimana. Questo spiegherebbe il perché della necessità di mettere i server offline per un semplice content update. Dobbiamo dunque aspettarci più contenuti? Solo le note della patch ce lo diranno!

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games

The v10.31 update releases today. Downtime is expected to begin at 4 AM ET (0800 UTC).

Epic usually annouces updates by now.

What could happen is at 8 pm (est) we get a new item announced then epic pushes it out overnight and that update is a content update with a download (i do not believe we have any new weapons or content in the files at the moment)

— Lucas7yoshi // Fortnite Leaks & News (@Lucas7yoshi) September 16, 2019