American Gods: Marilyn Manson sarà presente nella terza stagione

American Gods, serie tv che trae ispirazione dall’omonimo romanzo di Neil Gaiman e distribuita in Italia da Amazon Prime Video, è da poco terminata e si prepara alla terza stagione, che è stata già confermata. Attualmente non si sa nulla riguardo le nuove puntate, ma è stato annunciata la partecipazione di un particolare interprete della realizzazione.

American Gods: il Reverendo sul palco

Qualche ora fa, infatti, il sito Deadline ha comunicato che Marilyn Manson (pseudonimo di Brian Hugh Warner) interpreterà un ruolo all’interno degli episodi in arrivo. La star rivestirà i panni di Johan Wengren, frontman di un gruppo metal, che dà potere a Mr. Wednesday (Ian McShane). Il noto cantante americano, famoso per il suo stile controverso, non è nuovo a queste partecipazioni televisive e farà capolino anche in The Stand, opera del piccolo schermo adattamento del libro con lo stesso nome di Stephen King.