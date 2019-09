Il Signore degli Anelli: lo show sarà girato in Nuova Zelanda

Il Signore degli Anelli tornerà con una serie televisiva prodotta e distribuita da Amazon Prime Video, come vi avevamo informato circa un anno fa. Un progetto del genere è sicuramente molto interessante, anche se, conoscendo gli appassionati dei libri di Tolkien e della saga cinematografica, anche estremamente complicato da realizzare, in quanto è sempre piuttosto difficile accontentare in toto una fan base così esigente.

Il Signore degli Anelli: dove avverranno le riprese

Su una cosa però probabilmente saranno d’accordo a priori: il luogo delle riprese. Il sito The Hollywood Reporter ha riportato la notizia che lo show sarà girato in Nuova Zelanda (come la trilogia di Peter Jackson) e a confermarlo sono il produttore esecutivo John D. Payne e lo sceneggiatore Patrick McKay. A detta loro, infatti, il posto in questione è perfetto per rappresentare la bellezza primordiale della Seconda Era della Terra di Mezzo. E voi cosa ne pensate della location? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.