The Surge 2: confermato il supporto su PlayStation 4 Pro e Xbox One X

Nelle ultime ore, Deck13 ha espresso qualche parola sulle versioni console PlayStation 4 Pro e Xbox One X di The Surge 2, titolo che raggiungerà gli scaffali dei negozi dalla giornata del 24 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Ebbene, la compagnia ha ufficialmente annunciato che la produzione supporterà appieno i benefici tecnici delle due console mid-gen, in modo tale da presentare diverse aggiunte sul fronte tecnico.

The Surge 2: 4K upscalato e 1080p a 60fps sulle console

Come di consueto, entrambe le console presenteranno due modalità: la prima permetterà di giocare in 4K upscalato a 30fps, mentre l’ultima presenterà 1080p a 60fps, dove quest’ultima si concentrerà esclusivamente sulla fluidità del titolo. Siete contenti dei benefici che potranno trarre entrambe le console mid-gen? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti.

Passate dalla nostra sezione Games.