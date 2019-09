Rockstar Games lancia il suo client su PC e regala GTA San Andreas

Rockstar Games ha deciso di lanciare il suo client su PC. Il download è già disponibile a partire da oggi e per chiunque lo scaricherà in questi giorni è atteso un regalo, ovvero la possibilità di scaricare gratuitamente Grand Theft Auto San Andreas.

Rockstar Games: ecco a cosa servirà il client

Come avete potuto intuire, il nuovo client dei papà di GTA e Red Dead Redemption servirà ad avviare i suoi giochi, oltre che ovviamente ad acquistarli. È compatibile con i salvataggi dei giochi presenti su Steam (quindi non sarà necessario riscaricare il tutto e ricominciare da zero) e servirà come hub per le future release. Release che potrebbero includere anche un eventuale arrivo di Red Dead Redemption II, con la versione PC che è sempre più rumoreggiata. Ora, con l’arrivo del client, potrebbe davvero essere più vicina.