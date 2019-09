World of Tanks Blitz, Giancarlo Fisichella diventa partner ufficiale

World of Tanks Blitz si è recentemente aggiornato, introducendo nuovi veicoli che andranno ad aggiungersi al parco veicoli già presente nello strategico di Wargaming.

World of Tanks Blitz, arrivano cinque carri armati italiani

Tra i carri armati aggiunti troviamo cinque modelli italiani: il P.43 bis Tier VI, il P.43 ter Tier VII, il P.44 Pantera Tier VIII, il prototipo Standard B tier IX e l’M40 mod. 65 Tier X, gli ultimi tre dotati di autoricarica, una nuova meccanica introdotta nel gioco che consentirà ai giocatori di non doversi preoccupare di ricaricare manualmente.

Per celebrare i nuovi contenuti, il publisher ha annunciato una nuova partnership con l’ex pilota italiano Giancarlo Fisichella, che sarà il nuovo brand ambassador del franchise. Lo stesso Fisichella ha dichiarato: “Conoscevo il gioco prima ancora di siglare questa partnership; è un gioco che richiede ragionamento, strategia e scegliere la tattica giusta per ogni situazione. Proprio come le corse, non è mai facile – è qualcosa di più profondo rispetto al semplice puntare e sparare sui veicoli nemici”.



Ulteriori aggiunte all’albero tecnologico europeo sono il carro armato finlandese Vickers Mk.F, i carri armati polacchi 10TP Tier II e 14 TP Tier III e i carri armati svedesi Lago Tier 4 e Strv m/42 Tier V.

I nuovi veicoli sono disponibili in World of Tanks Blitz a partire da oggi.