Pokémon Scudo: ecco Sirfetch’d, il nuovo pocket monster

Nel corso della giornata odierna, Nintendo e Game Freak hanno svelato un nuovo pocket monster per Pokémon Scudo. Stiamo parlando di Sirfetch’d, svelato tramite un trailer divulgato da publisher e sviluppatore, insieme alle primissime informazioni in merito.

Pokémon Scudo: fate largo al papero

Come potete vedere dal filmato, disponibile in calce alla notizia, il nuovo pocket monster sarà disponibile solamente in Scudo e non in Spada e ricorda tantissimo un papero. Si tratta dell’evoluzione di Farfetch’d, presente nella regione di Galar dei due nuovi giochi di casa Game Freak. Vi lasciamo al trailer, in attesa di scoprire ovviamente qualcosa in più sul nuovo pocket monster.

