Bethesda parteciperà alla MGW 2019, Doom Eternal sarà giocabile

Bethesda ha ufficialmente confermato la sua partecipazione alla Milan Games Week 2019, che si terrà dal 27 al 29 settembre presso Fiera Milano Rho. Per il publisher statunitense si tratta della prima volta all’interno della fiera meneghina, dove sarà presente nel Padiglione 2.

Bethesda sarà alla MGW con DOOM Eternal

Durante la fiera, i giocatori italiani potranno divertirsi con DOOM Eternal, che sarà presente in forma giocabile grazie a 10 postazioni brandizzate ASUS Republic of Gamers. Per festeggiare il 25esimo anniversario del franchise sarà inoltre possibile, in una specifica area dedicata, scattare foto indossando l’iconico elmo del Doom Slayer e imbracciando le sue armi.

Nel caso in cui vogliate iscrivervi allo Slayers Club di DOOM, potete sempre farlo cliccando qui.