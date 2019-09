Destiny 2 Ombre dal Profondo: ecco cosa ci aspetterà nell’Anno 3

Bungie ha da poco pubblicato un nuovo video diario contenente le principali novità in arrivo per Destiny 2 Ombre dal Profondo, nuova espansione in arrivo dal 1 ottobre su PC, Xbox One e PlayStation 4. All’interno della clip video, la compagnia statunitense ha illustrato una serie di novità per l’Anno 3 dedicato allo shared world shooter.

Destiny 2 Ombre dal Profondo: armature 2.0 e nuove attività sono al centro del filmato

Andando nello specifico, Bungie ha ribadito come è stato rivisitato completamente il sistema delle armature, creandone una versione 2.0 dove il giocatore avrà disposizione una liberà scelta su quale mod potranno essere applicate alle armature. Svelato qualche dettaglio anche sulla modalità La Segreta che, a seconda dell’azienda statunitense, in sostanza sarà un Raid pensato per 3 giocatori. Per concludere, sono state mostrate alcune esotiche, dove i possessori del Pass Stagionale potranno prendere parte alla quest esotica della mitragliatrice pesante Xenofagia.

