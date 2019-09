Trine 4: pubblicato lo story trailer sul principe Celius

Modus Games ha appena pubblicato lo story trailer di Trine 4: The Nightmare Prince. Il filmato, che potete vedere in fondo alla notizia, mostra come il mago Amadeus, il cavaliere Pontius e la ladra Zoya vengano chiamati per compiere una missione della massima urgenza: ritrovare il principe Celius che è scomparso.

Trine 4: i tre eroi tornano ad ottobre

Vi ricordiamo che il quarto capitolo della serie sarà disponibile dall’8 ottobre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, e che arriverà anche con una collection contente tutti e 4 i capitoli, la Trine: Ultimate Collection. Lasciandovi al filmato qui sotto, vi consigliamo, qualora lo vogliate, di dare una letta al nostro provato.