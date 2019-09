Red Dead Online: i giocatori avvistano gli zombie, novità in arrivo?

Potrebbero esserci novità legate ad una eventuale espansione o nuovi contenuti per Red Dead Online. La community di gioco ha infatti incontrato alcuni zombie durante diverse escursioni, che potrebbero essere legati ad un eventuale ritorno di Undead Nightmare, espansione a tema horror del primo capitolo.

Red Dead Online: teaser o glitch?

Ovviamente diamo per scontato che si tratti di un teaser, ma non è escluso che la presenza di zombie in realtà non sia altro che un glitch. È già successo in passato e potrebbe essersi verificato un altro episodio del tutto simile. Certo, il fatto che gli zombie siano comparsi dopo l’ultimo update è abbastanza strano ma vi aggiorneremo non appena ci saranno novità in merito.