Destiny 2: piani per l’anno 4, 5, 6 e 7?

Destiny 2 potrebbe andare avanti per diverso tempo, almeno stando ad un’immagine vista nell’ultimo live streaming di Bungie. Nel corso della diretta, infatti, è stata inquadrata una lavagnetta che mostrerebbe ancora diverse espansioni in fase di lavorazione.

Destiny 2: altri 4 anni di supporto?

Se la lavagnetta dicesse il vero, allora il gioco di casa Bungie dovrebbe godere di almeno altri 4 anni di supporto. Sono infatti previste espansioni per l’Anno 4, 5, 6 e 7. Un buon numero di contenuti, che escluderebbe la possibilità di avere un terzo capitolo della saga in tempi brevi. Chiaramente al momento non è escluso che nel futuro il team di Seattle non decida di tagliare qualcosa. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori dettagli in merito.

