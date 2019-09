Dead by Daylight: l’evento di Stranger Things disponibile ora

Nella giornata odierna è stato pubblicato l’evento di Stranger Things per Dead by Daylight. L’update si può già scaricare ora e includere un cross over tra il gioco e la popolare serie TV prodotta da Netflix.

Dead by Daylight: ecco i contenuti del nuovo evento

L’update è stato aggiunto con la patch 3.2.0 e include una nuova mappa, un nuovo killer e due nuovi sopravvissuti, ovvero Steve Harrington e Nancy Wheeler. L’aggiornamento è disponibile per tutte le versione del titolo, tranne quella per Nintendo Switch, che arriverà il 24 settembre. In quest’ultimo caso l’aggiornamento sarà incluso all’interno della versione.