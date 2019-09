Yuji Naka: il suo prossimo gioco sarà un action game!

Yuji Naka, il creatore di Sonic, ha svelato a quale genere apparterà il suo nuovo progetto. Come già vi avevamo riportato nel corso degli ultimi mesi, l’autore di videogiochi lavorerà insieme a Square Enix per il suo prossimo videogioco.

L’autore ha diffuso l’annuncio tramite Twitter, celebrando il suo compleanno. Il genere di appartenenza del suo nuovo progetto sarà action, ma al momento ovviamente non ha potuto diffondere ulteriori dettagli. Molto probabilmente, visti i tempi di sviluppo, il suo prossimo videogioco farà una comparsa solo sulle console di nuova generazione, ovvero PlayStation 5 e Xbox Scarlett.

Thank you for your birthday message. Today I'm 54 years old. How many games will I be able to make by the retirement age, including the original action game that I'm currently making at Square Enix? I'd like to work hard to develop a game that everyone around the world can enjoy. pic.twitter.com/s74WdzWswc

