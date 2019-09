Su Fortnite è uscito un nuovo aggiornamento. La patch 10.31 è ora attiva su tutte le piattaforme, anche se è piuttosto minore in termini di contenuto; questa settimana non sono stati aggiunti nuovi oggetti al gioco, ma i giocatori su dispositivo mobile possono ora sfruttare la nuova funzionalità di Party Hub.

Arriva il nuovo aggiornamento per Fortnite, il 10.31

Come Epic descrive sul suo sito, Party Hub è una nuova funzionalità che fornisce uno spazio per collegarsi con gli amici mentre ti prepari ad entrare in Fortnite. La funzione consente di vedere i propri amici online, organizzare una festa con loro insieme alla chat vocale.

La patch 10.31 risolve principalmente una manciata di problemi con il gioco. Star Wand e AC/DC Pickaxes ora infliggono la quantità di danno prevista e le zipline sono state riattivate dopo che Epic ha corretto un bug il quale poteva dare un effetto indesiderato. Lo sviluppatore ha anche ottimizzato Storm Circle in modo che non finisca più nelle seguenti aree:

Palme umide

Greasy Grove

Città Inclinata

Fila al dettaglio

Save the World e Fortnite Creative hanno anche ricevuto una manciata di nuovi contenuti, le note di patch complete per tali modalità sono disponibili sul sito Web di Epic.