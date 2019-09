Fucile da Caccia disponibile per Modern Warfare

Coloro che giocano alla beta di Call of Duty: Modern Warfare e raggiungono un certo livello avranno un’arma gratuita da usare nel gioco quando viene lanciato, Infinity Ward ha annunciato.

Ecco come ottenere il Fucile da Caccia

I giocatori che raggiungeranno il livello 10 prima che la beta finisca il 23 settembre riceveranno il fucile Hammer in Modern Warfare al rilascio. L’arma viene “completamente personalizzata” con una speciale impugnatura a pistola e una canna corta a doppio silenziamento. La parte anteriore è angolata mentre la pistola è anche dotata di una vista olografica. Ecco come appare:

Infinity Ward ha anche condiviso alcuni nuovi dettagli sul sistema Gunsmith di Modern Warfare, che consente ai giocatori di creare armi personalizzate. Attraverso i progressi nel gioco, i giocatori saranno in grado di modificare le loro armi in Gunsmith in nove categorie, ognuna delle quali ha più opzioni di configurazione.

Categorie di personalizzazione degli armaioli:

riserve

laser

Ottica

Impugnature posteriori

riviste

barile

Sotto la canna

museruole

Vantaggi

I giocatori possono personalizzare ulteriormente le loro armi con mod uniche come semi-auto e scoppio, tra gli altri.