Destiny 2 aggiunge una nuova attività Vex

Sembra che ogni giorno, Bungie rilasci nuovi dettagli su ciò che i giocatori faranno nei prossimi mesi dopo il rilascio dell’espansione Shadowkeep di Destiny 2 . Un nuovo ViDoc ha fornito dettagli su Shadowkeep e sul terzo anno di questa settimana, e ora sappiamo un po ‘di più su cosa aspettarci dal primo calo di contenuti live che inizia al lancio di Shadowkeep, la Stagione degli Immortali.

I Vex stanno invadendo la Stagione degli Immortali

Sappiamo dagli aggiornamenti di Bungie che in Shadowkeep i giocatori affronteranno l’Alveare e affronteranno Incubi, una nuova forma di nemico che rappresenta il trauma che i Guardiani hanno affrontato sulla luna. Comunque vada l’Hive per quella prima settimana dopo il lancio di Shadowkeep riceverà una risposta dalle altre forze del sistema solare. The Season of the Undying inizia il 5 ottobre con l’inizio della nuova attività offensiva Vex, in cui i robot che viaggiano nel tempo iniziano a invadere la luna.

Quindi non solo dovrai affrontare qualsiasi nuova minaccia rappresentata dall’Hive, ma all’incirca nello stesso momento, il Vex farà una grande spinta con cui avrai a che fare. Ecco la descrizione di ciò che sta accadendo nella Stagione degli Immortali dal fatiscente di Bungie :