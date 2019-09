VENN: la nuova rete di Esports

Una nuova impresa sostenuta da alcuni dei fondatori di maggior successo del gioco sta lanciando una nuova rete post-cavo nel 2020, VENN, con l’aspirazione di competere con artisti del calibro di ESL e Cheddar.

La nuova rete di Esport VENN verrà lanciata nel 2020

VENN, abbreviazione di Video Game Entertainment and News Network, ha annunciato martedì di aver raccolto $ 17 milioni in finanziamenti seed e sarà guidato dai co-fondatori Ariel Horn, quattro volte produttore di Emmy e imprenditore Ben Kusin.

In precedenza, Horn ha ricoperto il ruolo di capo globale dei contenuti di Esport in Riot Games e ha vinto un Emmy per il suo lavoro nel campionato mondiale 2017 di League of Legends in Cina.

VENN fornirà una programmazione lineare 24/7 e produrrà contenuti dagli studi di Los Angeles e New York. La copertura, che dovrebbe includere 55 ore di programmazione originale a settimana, includerà flussi di gioco, talk show, documentari ed eventi di Esport dal vivo. La compagnia ha accordi di trasmissione con Twitch e YouTube e prevede di essere disponibile su supporti come Roku e Sling, secondo l’Associated Press.

Il co-CEO Horn ha dichiarato:

Abbiamo lucidato la nostra arte su palcoscenici globali per anni mentre sognavamo nuovi modi per creare esperienze di trasmissione memorabili di Esport, VENN riunirà i migliori e più brillanti talenti per applicare la stessa creatività e la stessa visione d’insieme a maggiori contenuti di gioco e intrattenimento, costruendo un ponte dal nostro settore al mondo che lo circonda.

I concorrenti nello spazio di trasmissione degli Esports 24/7 sono scarsi, con ESL che esegue streaming online 24 ore su 24 su Twitch e in alcune offerte TV over-the-top. Cheddar, che ha una propria rete di 24 ore, mette insieme anche programmi di Esport originali dal suo studio a Manhattan. ESPN e Turner hanno iniziato a trasmettere gli Esport nel 2015 e nel 2016, rispettivamente, ed eseguono programmi di Esports durante tutto l’anno su piattaforme sia lineari che live.