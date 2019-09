The Last of Us Part II avrà la componente multiplayer?

The Last of Us Part II è atteso da una grande settimana. La prossima per l’appunto! Il 24 settembre andrà in scena il media event dove i presenti potranno giocare ad una demo per ben tre ore. Secondo alcune ipotesi emerse in rette in queste ore, difficilmente Naughty Dog mostrerà tre ore della storia del gioco, ma secondo logica, le tre ore di gameplay potrebbero essere suddivise tra single player e multiplayer.

The Last of Us Part II: una Beta in arrivo?

La componente multiplayer online non è mai stata confermata ufficialmente dagli sviluppatori, che però non l’hanno neanche mai smentita. Dunque, prima della pubblicazione del titolo su PlayStation 4 potrebbe addirittura essere indetto uno (o più) test Beta che permetterebbero di provare le meccaniche dell’action-game e il netcode del gioco. Ovviamente, si tratta solo di rumor misti ad ipotesi, ma intanto il ragionamento potrebbe non essere così sbagliato.