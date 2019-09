World of Warships festeggia il quarto anniversario con un nuovo aggiornamento

World of Warships, il titolo di Wargaming, è arrivato al suo quarto anno di vita. Per festeggiarlo come si deve, il team di sviluppo ha deciso di condividere il nuovo aggiornamento, l’0.8.8, che contiene due nuove navi e una serie di ricompense sbloccabili dai giocatori. Per mantenere l’atmosfera di festa, è stato annunciato uno stream globale che svelerà alcuni dettagli su progetti futuri e sarà trasmesso venerdì 20 settembre alle 18:00 ore italiane.

World of Warship: tutti i contenuti dell’update

World of Warships festeggia il suo quarto compleanno dando ai giocatori la possibilità di ottenere dei supercontainer e raggiungere così la prima vittoria a bordo delle navi di livello X nel nuovo aggiornamento 0.8.8. Le prime vittorie su navi di livello più basso daranno ai giocatori preziose ricompense, come segnali speciali e una esclusiva mimetica Anniversario. Per l’occasione sono state aggiunte nuove missioni di combattimento, e completarle ricompenserà i comandanti con tre supercontainer aggiuntivi e un container che sblocca una nave premium a caso di livello VI.

L’aggiornamento 0.8.8. contiene anche due nuove navi di livello X: la Thunderer britannica e la Ohio americana. La Thunderer è una versione alternativa della sua cugina più diretta, la Conqueror, che è dotata di armi da 457 mm capaci di infliggere danni molto pesanti, con una buona precisione e un tempo di ricarica molto rapido. La nuova nave britannica arriva con un consumabile Riparazioni meno efficace di quello della Conqueror, ma di contro sarà in grado di usarlo una volta in più rispetto alla sua nave sorella. La nave da guerra americana Ohio è dotata di otto armi da 457 mm e potenti armamenti secondari. Questi, combinati con un tempo di ricarica più breve del consumabile Riparazioni e una blindatura più che decente, fanno della Ohio una nave molto ben equipaggiata per le schermaglie e media e piccolo distanza.

World of Warship: miglioramenti al gioco

In aggiunta l’aggiornamento 0.8.8. contiene due Classificate Sprint, ciascuna delle quali consente ai giocatori di guadagnare fino a 10.000 carbone da usare nell’Armeria per ricevere navi premium. Anche i clan avranno la loro parte con due Mischie di Clan che vede due squadre da 3 giocatori scontrarsi sulle mappe più piccole in combattimenti navali particolarmente intensi. Nell’aggiornamento saranno inclusi anche una serie di modifiche e miglioramenti, con una importante rivisitazione dell’audio che garantirà battaglie più realistiche e coinvolgenti, nonché un ingrandimento delle reserve in Armeria con l’aggiunta di numerose navi Premium e mappe aggiornate con nuovi sistemi di luce.

Lo stream globale per World of Warships sarà trasmesso venerdì 20 settembre insieme a una divertente retrospettiva dell’ultimo anno e contenuti di anteprima sulle novità in serbo per World of Warships. In occasione dell’anniversario e durante lo stream saranno distribuiti numerosi omaggi, e tutti i giocatori si contenderanno la possibilità di vincere una nave premium. Lo stream globale è visibile dalle 18 ore italiane sul canale YouTube ufficiale di World of Warships.

