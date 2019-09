Watchmen: Rob Liefeld ritiene che il film sia migliore del fumetto

Watchmen è una delle opere a fumetti più influenti della storia, venendo considerato un mostro sacro della narrativa. La realizzazione di Alan Moore, infatti, continua ad essere incredibilmente attuale per i contenuti, i personaggi e i dialoghi estremamente brillanti e cinici. Ma non tutti la pensano così, perlomeno non completamente.

Watchmen: il creatore di Deadpool ha parlato

Come riportato da CinemaBlend, il creatore di Deadpool, Rob Liedeld, sostiene che il film di Zack Snyder del 2009 sia migliore dell’originale cartaceo, possedendo anche un finale più convincente. Nonostante gli elementi in comune delle due versioni, il lungometraggio si prende qualche libertà artistica che impatta in maniera decisamente diversa sul pubblico in questione. E voi quale preferite delle due? Mentre il dibattito è acceso, vi ricordiamo che Watchmen la serie è in arrivo, e qui potete trovare l’ultimo trailer rilasciato.