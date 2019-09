El Camino: il lungometraggio di Breaking Bad uscirà per un periodo limitato nelle sale

El Camino è il film inaspettato che andrà a fungere da sequel per la nota serie Breaking Bad, ideata da Vince Gilligan e trasmessa tra il 2008 e il 2013 sulla rete AMC. A fine agosto vi mostravamo il teaser trailer e la data di uscita del prodotto, direttamente dalla piattaforma Netflix, mentre oggi vi riportiamo una novità.

El Camino sarà anche al cinema

Come ha comunicato Entertainment Weekly, la realizzazione in questione sarà proiettata in alcune sale americane (oltre lo streaming) per un periodo limitato, che va dall’11 al 13 ottobre prossimo. Non ci sono informazioni sull’iniziativa in altri paesi, ma sarà difficile che l’Italia sia tra tra i candidati. Vi lasciamo quindi al sito ufficiale, dove potete vedere i luoghi dove verrà mostrata la pellicola.