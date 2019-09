Borderlands 3 Video Recensione

Borderlands 3, ecco la nostra video recensione. Per tutte le altre review, vi invitiamo a consultare la nostra sezione apposita. Ecco un piccolo estratto del nostro articolo:

Gearbox Software ce l’ha fatta, consegnando nelle mani del pubblico il terzo capitolo della serie che ha plasmato le basi del looter shooter cooperativo. Borderlands 3 è uno shooter longevo, leggero e divertente, con una campagna non eccelsa come ci saremmo aspettati e la solita, spiccata predisposizione al sollazzo collettivo in multigiocatore, fatto di interminabili corse verso il loot migliore, oltre che condito di un umorismo tutto suo e di un gunplay migliorato. In termini di puro gameplay, un’evoluzione decisa – ma non esagerata – del diretto predecessore, che però non è stato pubblicato l’altroieri, ma ben sette anni fa. Il videogioco di Randy Pitchford e compagni è un’opera di non semplice valutazione: arrivato sul mercato quasi incurante dei successivi sviluppi della ricetta ludica che esso stesso per primo ha ideato, si dimostra comunque all’altezza del nome che porta, pur non cambiando quasi nulla nella sua formula di gioco e “dimenticandosi” di smussare imperfezioni che, se potevano essere perdonate per intero nella scorsa generazione, oggi suonano un po’ come una nota stonata nel caso delle migliori esperienze tripla A. Tutto ciò, a conti fatti, permette a Borderlands 3 di rivolgersi unicamente agli appassionati di lungo corso della serie (che, come sempre, troveranno di che divertirsi) e a chi cerca un’esperienza godibile in compagnia. Dopo tutto questo tempo, e lo diciamo con una punta di amarezza, spiace che non abbia provato a fare di più.