Destiny 2: Season Pass Annuale Anno 2 gratis per i possessori de I Rinnegati

Bungie ha recentemente annunciato buone notizie per coloro che hanno acquistato solo l’espansione I Rinnegati su Destiny 2, titolo attualmente acquistabile nei negozi digitali e fisici su PC, Xbox One e PlayStation 4. L’azienda statunitense fa sapere ai giocatori che il Pass Annuale Anno 2 è accessibile gratuitamente a tutti coloro che sono in possesso della precedente espansione.

Finalmente i giocatori possono ottenere l’accesso completamente gratuito ai seguenti DLC: Armeria Nera, Rischio Cosmico e Penumbra. Così facendo, gli utenti potranno finalmente testare con mano tutte quelle attività e novità presenti nei tre contenuti scaricabili. Sicuramente è una buona opportunità in vista della nuova espansione, ossia Ombre dal Profondo, che uscirà dalla giornata dell’1 ottobre sulle piattaforme precedentemente citate.

Ada-1, The Drifter, and Werner 99-40 are waiting for you.

The Forsaken Annual Pass is now FREE for all Forsaken owners. pic.twitter.com/LinRLXxdrn

— Destiny 2 (@DestinyTheGame) September 18, 2019