Dreams: possono arrivare contenuti per 10 anni

Media Molecule potrebbe aver prodotto un fenomeno di culto con Dreams. I piani di Shuhei Yoshida, Head of di Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios sono infatti molteplici per la nuova esclusiva PlayStation 4 e che potrebbero estendersi per un lungo periodo di tempo.

Dreams: 10 anni di contenuti sono possibili

In particolare, stando alle parole di Yoshida, in Sony stanno pensando ad un piano decennale. Uno sforzo ambizioso, che potrebbe portare dunque ad un trasferimento naturale del gioco su PlayStation 5. Riusciranno Yoshida e il suo team in questa impresa che appare titanica oppure no? Lo scopriremo solamente dopo l’uscita e ovviamente dopo il primo anno di supporto di Media Molecule al nuovo gioco, che sembra davvero non conoscere limiti.