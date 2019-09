Borderlands 3: guida ai terreni di prova eridiani

Proseguono le nostre guide su Borderlands 3, il nuovissimo capitolo della saga: dopo avervi infatti illustrato il metodo migliore per duplicare gli oggetti e ottenere soldi infiniti, rivelato dove scovare sia tutte le cacce leggendarie di Sir Hammerlock che le tavolette eridiane e come completare le vittime designate di Zer0, siamo pronti a mostravi come scovare tutti i terreni di prova eridiani, fondamentali per ottenere un prezioso trofeo d’argento e velocizzare il completamento dell’avventura. Prima di iniziare, ci tenevamo a ricordarvi le nostre guide su come sbloccare tutti i poteri e come ottenere ogni singolo trofeo di Control, i nostri consigli sui collezionabili e i trofei di Man of Medan, e il miglior percorso per raccogliere tutti i collezionabili e i componenti di Gears 5.

Borderlands 3: ecco tutti i terreni di prova eridiani

In Borderlands 3 saranno presenti ben 6 terreni di prova, collocati nell’immenso mondo di gioco. Fortunatamente avrete la possibilità di trovarli in qualsiasi momento dell’avventura, non essendo mancabili. In caso stiate avendo seri problemi nel scovarli tutti, eccoci accorrere in vostro supporto nel gravoso incarico con un video dettagliato, utile alla risoluzione del problema.