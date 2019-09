Borderlands 3: guida ai Circle of Slaughter

Continuano le nostre guide su Borderlands 3, il nuovissimo capitolo della saga: dopo avervi infatti illustrato il metodo migliore per duplicare gli oggetti e ottenere soldi infiniti, rivelato dove scovare sia tutte le cacce leggendarie di Sir Hammerlock che le tavolette eridiane, come completare le vittime designate di Zer0 e tutti i terreni di prova eridiani, siamo pronti ad illustravi come completare tutti i Circle of Slaughter, fondamentali per ottenere un prezioso trofeo di bronzo e velocizzare il completamento dell’avventura. Prima di iniziare, ci tenevamo a ricordarvi le nostre guide su come sbloccare tutti i poteri e come ottenere ogni singolo trofeo di Control, i nostri consigli sui collezionabili e i trofei di Man of Medan, e il miglior percorso per raccogliere tutti i collezionabili e i componenti di Gears 5.

Borderlands 3: tutti i Circle of Slaughter

In Borderlands 3 saranno presenti soltanto tre Circle of Slaughter, i quali potranno essere completati tranquillamente in qualsiasi momento dell’avventura, non essendo mancabili. Ecco un video dettagliamo che spiega esattamente come realizzare l’impresa: