Borderlands 3: ecco la nuova analisi tecnica di Digital Foundry

In seguito all’analisi tecnica di Digital Foundry dedicata interamente alla versioni PlayStation 4 Pro e Xbox One X di Borderlands 3, titolo disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One e PlayStation 4, quest’oggi sono state analizzate nel dettaglio le edizioni di PlayStation 4 e Xbox One Standard.

Borderlands 3: il titolo gira meglio sulle console standard

Nell’analisi effettuata da Digital Foundry, gli ingegneri hanno scoperto che le console standard presentano delle performance tecniche superiori a Xbox One X e PlayStation 4 Pro. Andando nello specifico, se si attiverà la modalità performance saranno presenti 60fps, però con gravi problemi che influenzano l’esperienza di gioco. Mentre, nella modalità risoluzione, entrambe le console hanno dei cali di frame rate considerevoli, impattando in maniera considerevole il gameplay e non solo.

