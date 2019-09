PlayStation 5 verrà annunciata a fine settembre con PS5 Pro disponibile dal lancio, secondo alcune voci

Un tweet di PlayStation UK, poi cancellato, ha di recente gettato parecchia benzina sul fuoco riguardo il prossimo State of Play, che sarebbe previsto per la fine del mese. Si tratta di un evento rumoreggiato da settimane e su cui è intervenuto anche l’analista Daniel Ahmad, dicendosi certo che Sony abbia qualcos’altro in programma per settembre oltre al media event di The Last of Us Part II.

PlayStation 5 annunciata a fine settembre?

L’evento in questione, secondo Ahmad e altri insider, oltre a numerosi siti esteri (Marca, IGN Germania) riguarderebbe la presentazione ufficiale di PlayStation 5 e PlayStation 5 Pro, che dovrebbero essere annunciate a giorni da Sony e uscire nel corso del prossimo anno. Stando alle voci le due console dovrebbero arrivare sul mercato in contemporanea, in modo da offrire ai consumatori un ventaglio di possibilità più ampio.

Tale strategia, quindi, sarebbe simile a quanto pensato inizialmente da Microsoft, la quale ha poi accantonato il suo programma, forse per allungare il ciclo vitale di Xbox One X e proporla, deprezzata, come console entry level. Nessuna indiscrezione è invece giunta sulla potenza delle due console, ma è plausibile pensare che PS5 Pro sia pensata per entrare in diretta competizione con Xbox Scarlett.

Nulla di tutto ciò è al momento ancora certo: per il momento sappiamo solo che Sony sta lavorando su The Last of Us Part II, forse preparandosi a svelare la data d’uscita del titolo di Naughty Dog.

Voi che ne pensate? Vi sembra plausibile un imminente annuncio della prossima generazione di console PlayStation?