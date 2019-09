Sony conferma che The Last of Us Part II non verrà mostrato alla Madrid Games Week

Come confermato sulle pagine del PlayStation Blog spagnolo, The Last of Us Part II non sarà presente alla Madrid Games Week, né con un trailer, né in forma giocabile. L’evento nella capitale della Spagna si terrà dal 3 al 6 ottobre, la settimana successiva alla nostrana Milan Games Week (27-29 settembre).

The Last of Us Part II non sarà neanche a Madrid

TLoU Part II era stato inizialmente incluso in una lista di videogiochi che Sony avrebbe dovuto mostrare all’evento, ma, secondo la compagnia giapponese, la sua inclusione è avvenuta per errore, e da allora il blog è stato aggiornato rimuovendo ogni possibile riferimento al gioco.

Per il resto, l’opera di Naughty Dog verrà comunque mostrata alla stampa il prossimo 24 settembre, in un press event della durata di tre ore a Los Angeles. In quell’occasione potrebbe essere svelata la data d’uscita del gioco, che, si mormora, dovrebbe collocarsi temporalmente tra febbraio e maggio del prossimo anno.