Mate 30: svelata ufficialmente la nuova linea smartphone

Dopo essere stata molto discussa ed essere apparsa integralmente in un recente leak, la linea smartphone Huawei Mate 30 è stata ufficialmente svelata. Essa presenta lo stesso design apparso negli scorsi rumor, oltre a caratteristiche hardware decisamente degne di nota.

Ogni membro della linea dispone del nuovo processore Kirin 990, gira su EMUI 10 e non dispone del Google Play Store. Il modello standard dispone di un display da 6.62 pollici, mentre il Pro vanta uno schermo da 6.53 pollici con lati curvati a cascata. Quest’ultimo presenta una batteria da 4,500mAh, mentre il suo compagno ne include una più piccola da 4200mAh. Dal punto di vista fotografico i due smartphone possiedono entrambi 4 camere posteriori di alto livello, che presentano tuttavia delle differenze. Mate 30 include una principale da 40MP, una grand-angolo da 16MP, una telephoto da 8MP ed infine un sensore “Laser Focus”. Il Pro dal canto suo dispone di una grand-angolo da 40MP e al posto dell’ultima camera offre un sensore 3D di profondità.

Oltre ai modelli appena citati sarà rilasciato una speciale variante chiamata Porsche Design Huawei Mate 30 RS, la stessa discussa nel leak di pochi giorni fa. Essa dispone di un aspetto molto differente rispetto agli altri modelli, a partire dal bumper delle camere posteriori, di forma rettangolare. Infine, grazie alla presenza di un modem 5G nel processore della linea sarà possibile acquistare anche un Mate 30 con supporto a tale connessione.

Huawei Mate 30 è una linea smartphone con un ottimo hardware

Il Mate 30 sarà venduto con 8GB di RAM e 128GB di memoria, al costo di 799 euro, mentre il Mate 30 Pro avrà esattamente il doppio della memoria, per 1099 euro per la versione 4G 0 1199 per quella 5G. Infine la Porsche Design edition partirà addirittura da 2095 euro, disponendo di 12GB of RAM e 512GB di memoria.