PlayStation: annunciato un nuovo State of Play per la fine di settembre

Decisamente a sorpresa, Sony ha annunciato un nuovo State of Play per PlayStation. L’evento sarà mandato in onda la settimana prossima, più precisamente il 24 settembre. L’annuncio è arrivato con un consueto trailer diffuso tramite Twitter.

PlayStation: quali contenuti saranno mostrati?

Come da tradizione non sono ancora stati svelati i contenuti del prossimo evento. Al momento infatti c’è lo stretto riserbo, anche se considerando il Media Event di The Last of Us: Part II in dirittura d’arrivo lo stesso giorno non è da escludersi la comparsa anche di un semplice trailer del gioco. Vi aggiorneremo nel corso delle prossime settimane.